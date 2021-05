Schytá to od diváků Slunečné? Mezi Lamborou a Burešovou se objeví tahle kráska

Vanda Chaloupková a Marek Lambora Foto: FTV Prima

„Jsem osobní strážce a musím říct, že mě to moc baví. Je to zajímavé natáčení. Dokonce jsem poprosila o to, abych za sebe neměla kaskadéra, pokud to nebude nutné. Ráda bych, aby to vypadalo reálně. Je pravda, že naposledy po mně chtěli, abych proskočila oknem, namířila zbraní… No, ten kotrmelec mi moc nešel,“ přiznala s úsměvem seriálová Eva.

Pro Vandu Chaloupkovou to znamenalo naučit se být pěkně drsnou holkou. „Ano, občas se u toho natáčení hodně nasmějeme, protože jsem zjistila, že nejsem tak šikovná, jak jsem si myslela,“ míní.

Spolupráci s Markem Lamborou si herečka pochvaluje. Oba se totiž moc dobře znají. „S Markem se známe dlouho, už jsme spolu pracovali, tak mě návrat k němu těší. Říkám si, že mám teď takový rok s Lamborou. Hrajeme spolu už tři roky v představení Šakalí léta v Divadle Na Fidlovačce, v rozhlase jsme spolu dělali pohádku, na Slovensku jsme točili film. Teď jsme ve Slunečné, a ještě nás čeká jedno zkoušení,“ vypočítala herečka.

A nebojí se drsných reakcí seriálových fanoušků, kteří špatně nesou, když se mezi Jankem a Týnou (Eva Burešová) objeví někdo nový?

„Vždy člověk něco čeká a musí počítat s tím, že lidi tím příběhem žijí. To je v pořádku. Musím říct, že když jsem točila Modrý kód, tak jsem čekala negativní reakce, protože jsem točila s Davidem Gránským (29), který je taky hodně oblíbený. Dostaly se ke mně ale jen moc hezké reakce, všichni věděli, že to je jen seriál. Tak doufám, že to příznivci Slunečné budou brát také tak. Že to je jen role, jen další seriál, a budou trpěliví a čekat, jak to dopadne,“ přeje si.

Vanda také okusila práci kaskadéra Petra Drozdy a trénovala s ním chvaty, kterými musela chlapy skolit k zemi. „Před každou scénou natrénujeme různé kopy, útoky, obranu. Protože když někdo vejde do dveří, tak se na něj hned vrhnu, a je mi jedno, že to je třeba pošťák,“ dodala s úsměvem herečka, na co se diváci mohou těšit. ■