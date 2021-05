Čtyřnásobný tatínek a moderátor Zázraků přírody popsal příchod nejmladšího synka: Poslední dny před porodem byly napínavé

Vladimír Kořen s Martina Kořenová se radují z dalšího potomka. Foto: Super.cz/Hana Kořánová/archiv V.Kořena

„Poslední dny před porodem byly napínavé, protože jsme jezdili do porodnice velmi často v domnění, že UŽ, ale lékaři manželku pokaždé prohlédli a řekli, že ještě ne... 25. května nadešel den D a dostali jsme se do péče skvělého porodnického týmu u Apolináře pod vedením pana profesora A. Pařízka a usměvavé porodní asistentky M. Penové. Dalo by se to zkrátit tak, že Pařízek odrodil Kořena,“ říká s humorem pyšný tatínek.

„Porod byl úplně jiný než u předešlých dětí. Díky epidurálu od pana profesora jsem necítila výrazné bolesti, a dokonce jsem si občas zdřímla, abych nabrala síly,“ řekla nám jeho sympatická manželka Martina. Kromě nejmladšího Vladimíra spolu mají ještě synka Vaška a dcery Karolínu a Magdalénu.

Moderátor se s námi podělil ještě o jeden úsměvný moment z porodního sálu. „Manželka měla od rána strašnou chuť na chlebíčky, a když měla po porodu a přivítala se pohlazením se synkem, tak jedna z důležitých otázek byla, jestli už může chlebíček,“ dodává Vladimír Kořen. ■