Dana Morávková se na obrazovky vrací jako Andrea! Fanoušci jí kvůli roli seriálové mrchy dodnes píší

Dana Morávková Super.cz

Do paměti diváků se Dana Morávková (49) zapsala řadou rolí, ale s jednou si ji fanoušci spojují dodnes. Jako mrcha Andrea Rubešová se na obrazovkách objevovala řadu let. A nyní se vrací. „Pro mě to byla krásná příležitost, myslím, že jsem tu potvoru Andreu hrála s velkou chutí,“ svěřila se Super.cz Morávková.