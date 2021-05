V respirátorech a bez občerstvení: Takhle úžasně vypadá první velkolepá show po uvolnění restrikcí

Zdeněk Hrubý Super.cz

Hrálo se hned první den, kdy mohli diváci usednout za přísných bezpečnostních omezení do vnitřních prostor. "Publikum to přijalo úžasně, reakce byly moc hezké, i když se sedělo v respirátorech a bez občerstvení," byl spokojený Zdeněk. Muzikál diváci ocenili i standing ovation. "Oficiální premiéra bude tedy až v 16. září, ovšem v létě nás čekají open air scény na hradech a zámcích," doplnil skladatel.

Kdo četl zkrácenou verzi románu Daniela Defoea, který je předobrazem muzikálu, od Josefa Věromíra Plevy, bude překvapen, kolik se na jevišti objeví postav. S tím, aby to nebyla one man show Robinsona a Pátka, si museli poradit i autoři. "Byla to práce Ivana Hubače, který napsal libreto, se nímž jsme vymýšleli, jak to pojmout. Poradil si s tím velmi dobře," poděkoval i celému týmu Hrubý.

Jak muzikál, v němž vystupují mj. Robinsonova láska Mary se svojí rodinou, Robinsonovi rodiče a řada dalších postav, aspoň v ukázce vypadá, se můžete podívat v našem videu. ■