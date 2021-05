Větší výstřih jste nikdy neviděli: Mladší sestra Kate Moss se v něm navíc ukázala bez podprsenky

Lottie Moss Profimedia.cz

Ze slavného příjmení se snaží Lottie Moss (23) vytřískat, co se jen dá. Mladinká modelka na sebe strhla pozornost fotografů, když si v Londýně vyrazila na večeři.

Lottie se ani nesnažila o nenápadnost, vzhledem k tomu, jaké si oblékla šaty. Bílý model měl takový výstřih, že nebýt nálepek v patřičných místech, všechny přítomné by omámila pohledem na své obnažené poprsí. Nebylo od toho daleko.

Moss se rozhodně nahoty nebojí, což už několikrát ukázala na svém instagramovém profilu, kde se bez oblečení začala fotit mnohem častěji. Možná i prezentace jí samotné na sociálních sítích láká k její osobě nevhodné muže. Nedávno přiznala, že si opačné pohlaví vybírá špatně.

„Odletěla jsem do New Yorku (z Los Angeles, kde nějaký čas pobývala) na rande s jedním mužem, který se ukázal jako totální k*etén, abych byla upřímná. Mám opravdu otřesný vkus na muže. Stále narážím na takové, kteří by už ani nemohli dávat najevo menší zájem. Jsem single už pět let,“ uvedla na Instagramu Lottie. ■