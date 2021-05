Jakub Prachař bude hlavní hvězdou utajovaného projektu Primy. A kdo další si v něm zahraje?

Jakub Prachař natáčí nový seriál. Foto: archiv J. Prachaře

Jakub Prachař (37) se pustil do natáčení nového televizního seriálu. Herec a moderátor zveřejnil fotky z pražských Holešovic, kde si užíval první chvilky před kamerou .

„Tak to po letech vyšlo a točí se. Mám pocit, že jsem to všechno trochu zapomněl, ale vzhledem k tomu, že hrát jsem neuměl nikdy, tak nepoznáte rozdíl,“ vtipkoval Prachař, který naznačil, že by se mělo jednat o akčnější podívanou.

„Smrtonosná past 6,“ psal z placu, kde mu sekundoval mimo jiné herec Filip Kaňkovský či půvabná herečka Sara Sandeva (23).

Prima zatím nechce prozradit žádné konkrétní detaily, podle našich informací půjde o detektivku s Prachařem jako hlavní hvězdou a Sandevou v roli jeho partnerky.

Prachař na stejné televizní stanici hrál už v humorném seriálu Ohnivý kuře a patří ke kapitánům v populární soutěži Máme rádi Česko. ■