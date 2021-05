Jak mohli při pandemii vyjít bývalý pilot a zpěvačka s panickou atakou? Postavili si i drahý dům!

Iva Frühlingová Super.cz

O návratu k hudební tvorbě, poté, co se jí podařilo vypořádat s panickou atakou, jsme si se zpěvačkou Ivou Frühlingovou (39) už povídali. Přinesli jsme i její první videoklip po comebacku, tak nás zajímalo, jak si vede. Probrali jsme i to, jak vlastně jako rodina během pandemie vycházeli finančně.

"Tik ťak vyšla poměrně nedávno, takže má zatím jen 22 tisíc zhlédnutí, tak se musí kouknout ještě všichni, co to neviděli. Ale máme další písničku Moralista, která už brzy vyjde. Tik ťak byla taková moje zpověď, jsem ráda, že jsem ji udělala a snad to trošku normalizovalo téma panické ataky. Ta nová je o vztazích a různých online seznamkách," řekla Super.cz.

Sama si prý seznamkami také prošla. "To ale dopadlo vždycky špatně. Mého muže jsem pak potkala v letadle," prozradila nám, že s pilotem Honzou se seznámila, když se mohla protekčně podívat do pilotní kabiny. "Ta firma už neexistuje, tak s tím, že jsem to řekla, průšvih nebude," smála se.

Zajímalo nás, jak vlastně finančně vycházeli během pandemie, když ani pro piloty nebylo zrovna moc práce a ona se stále ještě léčila. "Honza nelétal už před koronou, má ještě firmu, kde se věnují e-learningu. Ale už přemýšlí, že mu létání začíná chybět," začala s vysvětlováním Iva.

"A z čeho žijeme? To by mě taky zajímalo. Ale žijeme v pohodě, stavíme barák, který je dost drahý. Je fakt, že jsem se opírala o Honzu od té doby, co jsem měla tu panickou ataku, ze které jsem se čtyři roky léčila. Honza funguje a je to dobré. Opravdu jsem si dobře vybrala," míní zpěvačka.

Tu teď čeká i role maminky prvňáka. Syn Adam nastupuje v září do školy. "Bude mu sedm a už se těším, až se budu učit s ním. Ráda bych si zopakovala dějepis," přiznala. Popovídali jsme si i o jejím psaní, protože je autorkou několika knih. Zda chystá další a čemu se ještě věnuje, se dozvíte v našem videu. ■