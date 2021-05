Nikol Štíbrová se měsíc před porodem vdala. Podívejte se, jak jí to slušelo ve svatebních šatech

Nikol Štíbrová se vdala. Foto: archiv N. Štíbrové

„Stihli jsme to. Mr. & Mrs.Leitgeb,“ okomentovala svatbu Štíbrová. Ta se ještě nedávno dušovala, že svatbu do porodu nestihne. „Byla jsem požádána o ruku, ale svatba zatím neklapla. Čekáme, až se to trošku rozvolní, ale před porodem to nakonec nebude," řekla Super.cz před deseti dny Nikol. "Asi to necháme až s tím pořádným večírkem potom," dodala.

Nakonec ale svatební šaty přeci jen oblékla, byť na večírek si ještě bude muset počkat. Přeci jen je v pokročilém stadiu těhotenství. Štíbrová také přiznala, že si na svatby moc nepotrpí. „Nikdy jsem nesnila o vdávání, nevím, jestli jsem svatební typ. Že bych chtěla být princezna, co prochází uličkou a všichni ji chválí, jak jí to sluší? To ne. Spíš bych to brala jako setkání s rodinou a přáteli. A to mi už chybí,“ svěřila Štíbrová, jež má z předchozího vztahu syna Matese (3).

Ke svatbě jí ihned gratulovaly i celebrity. „Velká gratulace, je super, že jste do toho šli. Užijte si ten nádherný den,“ vzkázala Ewa Farna (27). „Jee, krásně, krásná krása, gratuluji,“ přidala se Aňa Geislerová (45). ■