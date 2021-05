Menzelová otevřeně o vztahovém propletenci svých osudových mužů: Narození mého třetího dítěte nebyla náhoda

Olga mluví o svých netradičních vztazích otevřeně. Michaela Feuereislová

Loni v září se Olga Menzelová (43) navždy rozloučila se svým manželem Jiřím Menzelem (✝82), který odešel po dlouhé nemoci. Jeho ostatky zatím stále nejsou nikde nastálo uloženy. „ Zatím ho mám doma a snad bude do konce roku jasné, kde ta část ostatků tady v Praze bude uložena. Ta druhá část bude na Mallorce, na místě, kam léta jezdíme, kde jsme to měli moc rádi, a kde Jiří vyslovil přání, že tam chce být po smrti. A že tam tak stále bude s námi,“ dodala Menzelová.

Aktuálně žije ve šťastném svazku s profesorem Miroslavem Bártou, který je otcem syna Alberta. „Nejde v žádném případě o náhradu za Jiřího. Nikdy nikoho nemůžete nahradit někým jiným. Ale náš vztah je hezký, šťastný a Jiří o něm pochopitelně věděl,“ podotkla v rozhovoru v pořadu Face To Face.

S režisérem Jaroslavem Brabcem má dceru Aničku a s Jiřím Menzelem měla dceru Evu Marii. „To, že přišel na svět Albert, není náhoda, a já jsem potřebovala být trochu šťastná, trochu nad věcí. Protože, když je něco, na co se můžete těšit, a nejenom bojovat s těmi dennodenními obtížemi, které jsme překonávali, tak to strašně pomůže,“ prozradila Olga Menzelová.

Narození syna Alberta tajila proto, že chtěla, aby ona i nemocný režisér, měli klid. Nyní se jinak věnuje svému podnikání, a kromě jiného pracuje jak na „svém“ Nadačním Fondu Jiřího Menzela, tak především na výstavních velkoformátových panelech, které jsou jak v Praze, tak i po celé republice. ■