Tereza Kostková se vrací na divadelní prkna i s maminkou (76): Rozvolnění naopak neuvítal její syn

Tereza Kostková Super.cz

Už se jako všichni kolegové těší do divadla. O to víc, že si opět zahraje s maminkou Carmen Mayerovou. "Byla jsem zvědavá, čím budu v divadle začínat a je to 17. června právě to naše představení z knih Betty Mac Donaldové ve Viole, které už hrajeme sedmnáct nebo osmnáct let," řekla Super.cz Tereza Kostková (44).