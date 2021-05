Harry nenechá na královské rodině nit suchou! Princ popsal, jak si Meghan chtěla vzít život a co ji zastavilo

Princ Harry v novém dokumentu Profimedia.cz

O tom, že si chtěla vzít život, mu řekla ve chvíli, kdy byla těhotná s jejich synem Archiem. „To, co ji zastavilo, jsem byl já. Že by to bylo vůči mně nefér poté, co se stalo s mojí matkou, postavila by mě do pozice muže, který ztratil další důležitou ženu ve svém životě – a to v tu chvíli nosila v břiše naše dítě,“ uvedl Harry.

„To nejděsivější bylo její prozření. Rozhodně neztratila kontrolu, ani nezešílela. Nebyla na žádných lécích a nepila opilá. Byla absolutně střízlivá a při plném vědomí, ale tyhle myšlenky ji probouzely ze spaní,“ řekl v dokumentu Harry, který prý sám nevěděl, jak její přiznání pobrat, navíc neměl moc času na přemýšlení, jelikož je čekala oficiální událost, kde nesměli chybět.

„Vzhledem k našemu postavení jsme měli určité povinnosti, takže jsem ji rychle objal a převlékli jsme se, abychom nasedli do aut, která nás odvezla do Royal Albert Hall na charitativní večer. Tam jsme z auta vystoupili před všechna média a dělali, že je všechno v pořádku,“ popsal těžké chvíle, které s manželkou prožívali ještě v době, kdy žili v Británii.

Jak sám uvedl, v jejich pozici neměli možnost říct, že ten večer nikam nepůjdou, a to ho vedlo k velkému zamyšlení o celé jejich situaci.

„Když jsme tam s mojí ženou seděli, drželi se za ruce a světla zhasla, Meghan začala plakat. Bylo mi jí tak líto, a zároveň jsem byl tak naštvaný sám na sebe, že jsme v této situaci uvízli. Styděl jsem se za to, kam až se to celé vyvinulo, a zároveň jsem pociťoval stud jít s tím za svou rodinou, protože abych byl upřímný, a myslím, že mnozí mi budou rozumět, věděl jsem, že od své rodiny nedostanu, co potřebuji,“ dodal princ na adresu svých příbuzných. ■