Bratrovi Davida Gránského vyhrožují smrtí! Teprve šestnáctiletý chlapec je strachy bez sebe

TOM SEAN LOVE IS EVERYWHERE

Mladší bratr Davida Gránského má strach. Poté, co zpěvák a miláček teenagerů Tom Sean vydal další song, který se dotýká celospolečenských témat, začaly mu chodit do zpráv výhrůžky. Přiznává, že má obavy, a jeho rodina nevylučuje, že bude situaci řešit s policií.

"Za začátku mi psali lidé jen komentáře, jak se jim líbí nebo nelíbí moje tvorba. Dnes se běžně potkávám s tím, že mi přejí, ať umřu. Píší mi i detaily, že mám skočit z mostu a podobně. Nebo že mi k tomu pomůžou,“ přiznal Super.cz Tom.

Zprávy začaly přicházet především po jeho nové písni Love Is Everywhere, která je o lásce včetně té mezi stejnopohlavními páry. A právě to řadu odpůrců lásky gayů a lesbiček pohoršilo. ■