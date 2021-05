Záběry na seriálového Chandlera vzbudily mezi fanoušky obavy: Nemůžu uvěřit, jak vypadá, láme mi to srdce, píšou

Matthew Perry (2015) Profimedia.cz

Perry (51) přitom nevypadá jinak než na fotkách z posledních let, hercův vzhled přesto vyvolal diskuzi. Podle některých také ztěžka mluvil. „Právě jsem viděl interview a nemůžu uvěřit, jak Matthew Perry vypadá... Tohle mi vážně láme srdce,“ napsal jeden z fanoušků na Twitteru a další následovali.

„Vypadá mimo, hledí do prázdna, mluví pomalu“ nebo „Sa*ra mě mrzí, že to říkám, ale jsem smutný a bojím se o Matthewa Perryho“, zaznělo také ze sociálních sítí.

Na obranu herce někteří připomínali, že si prošel svým. O někdejší závislosti na lécích na bolest a zálibě v alkoholu Perry otevřeně hovořil.

„Nemohl jsem přestat. Vymklo se to kontrole takovým způsobem, že jsem to nemohl skrýt a všichni to věděli,“ řekl magazínu People v roce 2013. Pro BBC v roce 2016 zase uvedl, že dobu mezi natáčením třetí a šesté série si v podstatě nepamatuje. V letech 1997 a 2001 podstoupil léčbu. ■