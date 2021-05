V novostavbě by žít nedokázal: Herec si na sebe upletl bič, pořídil si faru z 18. století. Stojí to hodně úsilí i peněz

Tomáš Novotný Super.cz

Poslední měsíce se na jevišti před publikem moc neobjevil, ale to se brzy změní. Herec Tomáš Novotný (35) aktuálně zkouší na premiéru nového představení Vše o mužích. „Ač se zdá, že byla divadla zavřená, tak nebyla, my jsme zkoušeli do šuplíku,“ svěřil Super.cz herec, který poslední měsíce rozhodně nezahálel.

Práci si našel i mimo svůj obor a volný čas trávil rekonstrukcí své nemovitosti. „Já jsem dělal chvilku truhlařinu a zkusil jsem si i hrobařinu, protože mi to do života nějak přišlo. A pak jsem pracoval na baráku, který potřebuje neustálou péči, ten rok se vlastně hodil, kdyby k tomu ještě byly nějaké peníze, tak by to bylo fajn,“ svěřil se Tomáš Novotný, který si na sebe upletl bič, a to v podobě historické fary.

„Tomu se říká láska na celý život, stále mě to baví a doufám, že nepřestane. Jenom diskuze s památkáři mi zabrala první rok, když jsem byl novým majitelem. Stavby jsou zhruba z roku 1730, od té doby byla fara několikrát přestavovaná a vystřídala několik majitelů a já jsem, doufám, ten poslední. Stojí to hodně úsilí a hodně peněz, ale doufám, že mi to ten dům vrátí,“ říká Novotný, který se již nyní těší hlavně do práce.

Představení Vše o mužích zkouší pod taktovkou své vysokoškolské profesorky Jany Janěkové.

„Je to nepopsatelný pocit, vrátil jsem se asi 15 let zpět, kdy jsme si na škole zkoušeli různé věci a teď to je zase s tou naší stejnou profesorkou, což je dobré, protože člověk má pocit, že omládl,“ prozradil nám herec v divadle Studio DVA s tím, že na letní scéně s kolegy Peterem Pechou a Jánem Jackuliakem půjdou poprvé před diváky.

„Tohle je asi šesté představení, se kterým mě čeká premiéra a vypadá to, že se i dočkáme,“ věří Novotný. ■