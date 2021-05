Co se bude dít po tátově rozchodu s Gelemovou? Felix Slováček junior se k věci postavil čelem

Ve hře je varianta, že bude Felix Slováček bydlet u svého syna. Foto: Michaela Feuereislová/Herminapress

Lucie Gelemová se v obsáhlém vyjádření nechala slyšet, že se saxofonista nastěhuje k synovi. Spekulovalo se ale o tom, že se Slováček vrátí do rodinné vily na pražských Vinohradech, kterou obývá jeho stále ještě právoplatná manželka Dagmar Patrasová (65).

Obrátili jsme se na Felixe Slováčka juniora s dotazem, jestli počítá s variantou, že by poskytl otci azyl. „Samozřejmě jsme se o této variantě bavili. Vždyť je to přece můj táta. Ostatně řešili jsme spolu spoustu dalších zásadních věcí,“ svěřil se Super.cz Felix Slováček mladší, který tedy nezavrhl možnost, že by se k němu otec nastěhoval. „S tatínkem jsme řešili spoustu variant, ale není potřeba to řešit veřejně,“ míní.

Mladý hudebník zároveň popírá, že by snad u sebe doma odmítl svého otce ubytovat. „Je to opravdu lež. Nic takového jsem neřekl. Bavili jsme se o této variantě. Možná to tak bude, možná ne. To nechte na nás,“ dodal.

Situace okolo bydlení umělce, který o víkendu oslaví osmasedmdesáté narozeniny, se nejspíš definitivně vyřeší po jeho návratu z Arménie, kde se aktuálně nachází. ■