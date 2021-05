Do Ameriky na Oscary letěl táta a synové. Úspěch Miloše Formana jeho manželka na vlastní kůži nezažila

Věra Křesadlová zavzpomínala na svého tátu, který ji zastoupil v Hollywoodu. Michaela Feuereislová

„Ten večer pro nás Vašek připravil večeři. Pro Američany ovocné knedlíky a pro nás Čechy řízek. Pan Voskovec byl pořád příjemnej, oslovoval mě drahoušku a mimo jiné ho zajímalo, které písničky z tvorby V+W se u nás nejčastěji hrají. Když jsem mu řekla, že ,Svět patří nám‘, tak se pobaveně zasmál a prohlásil, že tu písničku s Werichem nebrali až tak vážně,“ zavzpomínala Věra Křesadlová (77) pro Super.cz.

Další zajímavá vzpomínka se vynoří tehdejší herečce Divadla Semafor v souvislosti s udílením amerických Oscarů v roce 1976. Jejího manžela nominovali za režii filmu Přelet nad kukaččím hnízdem, který je považovaný za jedno z nejlepších děl světové kinematografie. Forman chtěl být při této příležitosti se svými syny, tak pro jistotu poslal dopis ministrovi vnitra ČSSR Obzinovi se žádostí o povolení návštěvy.

Své ženě Věře napsal, ať to zkusí zařídit. Krátce na to se kdosi ozval s dotazem, kdo jede s dětmi do Ameriky jako doprovod. „Protože jsem v tu dobu měla představení v Divadle Semafor, nenapadlo mě říct, že bych to měla být já. Takže jsem prohlásila, že by to mohl být můj otec.“

Pan Křesadlo, který do té doby nikdy nebyl v zahraničí, letěl rovnou do Hollywoodu! Po příletu byli všichni oblečeni do smokingů, které jsou povinným oblečením pro účastníky oscarové ceremonie.

„Otci smoking slušel. Vypadal jako filmový herec. Těch pár dní po Oscarech si ještě děda s kluky Ameriku užili. Navštívili Las Vegas, Disneyland, Miloš dědovi zaplatil výlet nad Grand Canyonem, ze kterého byl nadšený stejně jako z celého pobytu v Americe,“ řekla Super.cz paní Věra.

Tatínek se prý vrátil zpátky do vlasti jako Američan. Když prošel celnicí v Praze, měl zrcadlové brýle a v náprsní kapse propašoval tranzistorové rádio, v té době u nás nedostatkové zboží. „Z hollywoodského zážitku žil po celý zbytek života,“ uzavírá jeho dcera. ■