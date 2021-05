Herecká kráska v černém kombiné oslnila ve známé komedii ženatého Vlastu Buriana. Stála by mu za hřích!

Světla Svozilová a Vlasta Burian, který byl ve filmu Provdám svou ženu okouzlen i Zitou Kabátovou. Foto: Prima Max

Vlasta Burian se v ní objeví v roli potrhlého profesora botaniky Blahomrava Ducánka, který se snaží „převychovat“ masožravou rostlinu na vegetariánskou. Kvůli svým pokusům zcela zapomene i na to, že je ženatý, ale to se brzy změní. Manželka, rozmarná operetní diva Lucy, ho sice před sedmi lety opustila kvůli milenci, ale teď se kajícně vrací domů. O její existenci neměl přitom nikdo z profesorova okolí tušení – ani jeho hospodyně Veronika, ani přítel Potužník. Ducánkovi, který chce v klidu bádat, je manželčina přítomnost na obtíž. Proto se pustí do komplikované akce, aby se jí elegantně zbavil.

Film plný hvězdných jmen

Komedii o tom, co způsobí návrat nevěrné manželky, natočil režisér Miroslav Cikán (✝65) podle úspěšné hry autorů Jindřicha Hořejšího a Julia Lébla z repertoáru Divadla Vlasty Buriana. Režisérovi se podařilo zvládnout Burianův temperament, a tak zůstal dostatek prostoru i pro další výborné herecké výkony.

Potěší vás skvělá Světla Svozilová (✝63) jako Ducánkova nevěrná žena, půvabná Zita Kabátová (✝99) v roli operetní hvězdy Marion, Marie Blažková (✝90) jako starostlivá hospodyně i Miloš Nedbal (✝76), který hrál přítele Potužníka. Ve filmu se dále představí vždy elegantní Raoul Schránil (✝88) a také oblíbení komediální herci Jaroslav Marvan (✝72) nebo Čeněk Šlégl (✝70). V jedné z prvních epizodních rolí – poslíčka z květinářství – se v něm objevil i Josef Kemr (✝72). Letos 8. srpna uplyne 80 let od premiéry snímku.

Stát se to teď v Hollywoodu…

Zita Kabátová, která v něm hraje operetní hvězdu, byla jednou z největších krásek prvorepublikového filmu. Točila od roku 1936 a objevila se po boku většiny velkých hereckých hvězd. V jedné scéně filmu se předvedla v černém kombiné, což bylo na tehdejší dobu mimořádně odvážné.

Však na ni také všichni muži ze štábu koukali s pusou dokořán. Poklonu jí vysekl i sám král komiků, který se k ní přitočil (počkal si na moment, kdy jeho žena Nina nebude poblíž) a řekl jí: „No, Kabátová, za hřích by stála.“ Stát se to v dnešní době v Hollywoodu, Burian by se ocitl na černé listině a byl by popotahován, ale Kabátová měla z komplimentu radost: „Byl to báječný herec a na place měl velké slovo. Byl jediný, kdo kromě režiséra mohl zastavit scénu a říct: Stop!“ řekla o Burianovi.

Komička od pánaboha

Představitelka nevěrné manželky Lucy Světla Svozilová patřila ve 30. a 40. letech minulého století k našim nejvyhledávanějším komičkám. Svůj mimořádný talent prokázala hned ve svém debutu jako vdavekchtivá nevěsta v bláznivé komedii To neznáte Hadimršku (1931). Svozilová byla dvakrát vdaná.

Jejím prvním mužem byl JUDr. Bedřich Rádl, který se s ní rozvedl kvůli další herečce Haně Vítové (✝73). Tu pak zase opustil kvůli představitelce Barunky z filmové Babičky (1940) Nataše Tanské (✝84). S druhým manželem, MUDr. Františkem Votrubou, měla Svozilová dvě děti. Muž ale tragicky zahynul v roce 1948 při letecké havárii. Ovdovělé herečce bylo tehdy 42 let. ■