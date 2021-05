Spolupráce s Michalem Suchánkem? Nebyla jednoduchá, vlastně to bylo úplně šílené, smál se Marek Taclík

Marek Taclík Herminapress

„Během lockdownu jsem se věnoval svým koníčkům a dětem. Pořád jsem hypnotizoval telefon, jestli někdo zavolá, abych ten moment nepromeškal. A pak, když konečně mobil zazvonil, tak se mi vybila baterka,“ pobavil moderátora Miloše Pokorného v Ranní show na rádiu Expres FM.

Aktuálně už Taclík opět točí, a to krimi minisérii s kolegy Ondřejem Vetchým, Matějem Hádkem, Ivanem Trojanem, Petrem Čtvrtníčkem nebo Terezou Rambou. „To je hezká práce,“ říká na konto minisérie České televize Docent.

Objeví se také v režijním debutu Michala Suchánka Večírek, který dotočil loni v létě. „Čekáme, až to půjde do kin, což samozřejmě nikdo neví, kdy bude. Spolupráce s Michalem nebyla úplně jednoduchá, vlastně to bylo úplně šílené. Práce to byla skvělá, ale opravdu výživná,“ popsal s úsměvem natáčení.

Kolegy mu byli Karel Roden, Jiří Langmajer nebo Tatiana Dyková. „Žánrově je to čistá komedie, tak myslím, že to klapne,“ věří Taclík. ■