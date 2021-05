Bývalá žena slavného režiséra zavzpomínala na muže, kterého měla po Miloši Formanovi

Věra Křesadlová se raduje, že má za sebou obě dávky očkování. Michaela Feuereislová

Věra Křesadlová (77) v nedávné době absolvovala obě dávky očkování proti covidu-19. S úlevou nám řekla, že neměla žádnou reakci, ani necítila místo vpichu.

„V té době mi zavolala švagrová, které jsem se radostně pochlubila, že jsem už očkovaná. Zeptala jsem se jí, kdy jde na očkování ona. Kupodivu jsem zjistila, že nejde. Nedokázala jsem zjistit, proč se nechce dát očkovat. A není jediná. Já se na očkování těšila a teď se cítím o hodně lépe než předtím. Přestože jsem ještě roušku nepověsila na hřebík.“

Paní Křesadlová trochu hůř chodí, protože loni podstoupila endoprotézu kolene. V prosinci se dávala do kupy v třeboňských lázních, kde byla už potřetí. „Třeboň mám ráda, ale tentokrát byla situace úplně jiná než dřív. Všechno bylo zavřené. Náměstí, kde dříve stával vánoční trh, působilo jako po vymření. Stál tam jen vánoční strom a betlém.“

Lázeňský pobyt však koleni prospěl. Vzhledem k období pandemie nemohla chodit na různá nutná vyšetření, související s jejím věkem. „Všechno jsem odsouvala až na dobu po očkování. Takže jsem si konečně dopřála vyšetření všeho, co jsem dříve zanedbala.“

Nejraději odjíždí na chalupu u Sázavy, kde má ateliér s výhledem na řeku. Tam dělá skleněné lampy ve stylu Tiffany, což vyžaduje mnoho úkonů. Má vystudovanou střední uměleckoprůmyslovou školu, takže se spíš považuje za výtvarnici než cokoliv jiného.

„Za prvé musíte umět řezat sklo. Tomu se věnuji už pár let, takže jsem se to, myslím, naučila slušně. Na tabuli skla si nejdříve nakreslíte jednotlivé díly lampy, které pak musíte vyřezat, obrousit a polepit měděnou fólií. Dále se vše letuje pájkou na formu různých tvarů. Lampu patinuji a dávám na podstavec už v Praze. Je to piplačka,“ přiznala Super.cz.

Ve společné domácnosti s ní žije nejmladší syn Radim Kratochvíl (43), kterého měla s Janem Kratochvílem (✝73), režisérem, hercem, dramaturgem, producentem a scenáristou. Se synem spisovatele Miloše Václava Kratochvíla se seznámila, když byla její dvojčata, Matěj a Petr Formanovi (56), v pubertě a manžel Miloš Forman (✝86) dávno žil svůj život v Americe.

„Kratochvíl se pohyboval mezi divadelníky a jinými umělci, byl zábavnej a s kluky mi hodně pomohl. Seznámili jsme se při práci v Divadle Semafor. Pak jsme se sice po 12 letech soužití rozešli, ale vídali jsme se i dál. Protože se u nás doma často mluvilo o Miloši Formanovi a obecně o filmu, není divu, že Radim studoval jeho dějiny na Filozofické fakultě UK.“

Možnost ledacos prožít s Milošem Formanem, jak v Americe, tak při cestách na kole po Evropě, měl pak i díky svým bratrům Matějovi a Petrovi. Proto své vzpomínky na tato setkávání sepsal do knížky Ecce homo Forman.

„Radima baví cizí jazyky a speciálně takové, které jen tak někdo neumí, takže se dal ještě na studium čínštiny, rovněž na Univerzitě Karlově. Z nabídky stipendijních pobytů si vybral Tchaj-wan. Nejen kvůli tamější nejlepší asijské kuchyni. Těch důvodů bylo daleko více, o čemž by rád sepsal pár vzpomínek. V období pandemie, kdy se nemůže věnovat provádění turistů, je vděčný i za trochu té podpory od státu,“ řekla nám Věra Křesadlová. ■