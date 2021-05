Sedm měsíců po smrti Seana Conneryho (✝90) zemřel jeho mladší bratr Neil (✝82): Lidé si je často pletli

Neil Connery Foto: Super.cz/Profimedia

Neil Connery se odebral do hereckého nebe sedm měsíců po smrti staršího bratra Seana (✝90). Zemřel ve věku 82 let po dlouhé nemoci.

O jeho skonu informoval přítel Steve Begg: „Se zármutkem informuji, že můj dobrý kamarád a parťák do hospody z Edinburghu Neil Connery zemřel dnes brzy ráno,“ uvedl na Facebooku. „V pití jsem pro něj nebyl žádnou konkurencí, ale měl ke mně úctu. Vždycky zněl a vypadal jako jeho velký brácha, takže to bylo zajímavé. Chybíš mi, Neile.“

Neil byl hercem jako Sean, ovšem na kontě nemá mnoho titulů. Proslul především rolí v italském filmu O.K. Connery z roku 1967, parodii na bondovku, v níž ztvárnil bratra agenta 007. Dále si zahrál například ve sci-fi Body Stealers.

Ačkoliv byli se slavnějším bratrem 7 let od sebe, jako by si z oka vypadli. S bratrem si byli blízcí a Seanova smrt ho velmi zarmoutila, o to víc, že se kvůli pandemii s bratrem nemohl ani rozloučit.

„Nese to těžce, jel by tam, ale vzhledem k okolnostem nikdo nikam necestuje. I to ho trápí,“ uvedla tehdy Neilova žena Eleanor.

Ta v té době také potvrdila, že se Neil potýká s břišním virem. Kromě manželky po sobě Connery zanechal dcery Martine a Leone. ■