Poznali byste ho? Podívejte se, jak dnes vypadá sympatický lékař John Carter z Pohotovosti

Noah Wyle Profimedia.cz

V Pohotovosti se poprvé objevil v roce 1994 a vydržel v ní neuvěřitelných 11 let. Sympatický herec se do seriálu ještě několikrát vrátil, a to dokonce do poslední epizody v patnácté sérii. Wyle začínal v Pohotovosti jako mladíček, dnes je z něj vyzrálý muž, jenž se nezadržitelně blíží k padesátce.

Ač ho všichni znají díky Pohotovosti, dostal samozřejmě i jiné herecké příležitosti. Objevil se například ve snímku Piráti ze Silicon Valley či ve filmech Bílý oleandr či Pár správných chlapů. Dnes byste v něm lékaře sotva poznali, herec se dnes pyšní vousatou tváří a celkově mužnější vizáží.

Díky Pohotovosti byl nejlépe placeným hercem dramatického televizního seriálu. Ročně si přišel až na devět milionů dolarů. Noah Wyle je podruhé ženatý. S herečkou Tracy Warbin má syna Owena (18) a dceru Auden (15). Jeho druhá manželka, taktéž herečka Sara Wells, mu dala dceru Frances Harper (5). ■