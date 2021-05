Emma Smetana zareagovala na drsné útoky Nely Slovákové: Tohle vzkazuje

Emma Smetana Foto: Archiv E. Smetany

"Vy jste neměli mít děti, protože z nich díky Vašemu zacházení uděláte mrzáky. Měsíční miminko si přehazovat přes rameno jako hadr a dělat z něj chodícího králíka, gratuluji. A sorry, není to o výchově, vychovávejte si své děti, jak chcete, budou Vaším odrazem navždy, ale co je moc, to je příliš. Chudáčci děti, kteří se narodí podobným," napsala na konto Smetany a jejího partnera.

Moderátorka se na to rozhodla zareagovat. "Kdo je slečna Slováková? Omlouvám se, ale nevím," řekla Super.cz Smetana.

"K tomu videu - Jordan jako starší bratr dvou sester a tatínek dvou dcer pochopitelně ví, jak zacházet s miminkem a jak ho držet. Arielce samozřejmě podpíral zezadu hlavičku a samozřejmě s ní nechodil, ale nadnášel ji těsně nad zemí," vysvětlila Smetana.

"Pokud jde o péči o miminka, tak pravdu má vždy ten opatrnější. Takže chápeme maminky, které to polekalo," řekla upřímně moderátorka a dodala: "Smutný paradox ale je, když někteří lidé dávají najevo svou starostlivost o cizí miminko prostřednictvím nenávistných a vulgárních vzkazů a komentářů." ■