Těhotná Barbora Strýcová ukončila tenisovou kariéru a těší se na syna. Chlapeček bude v jejich rodině raritou

Barbora Strýcová Super.cz

Je to jen pár dnů, co Barbora Strýcová (35) uspořádala tiskovou konferenci, kde oznámila ukončení tenisové kariéry. „Samozřejmě jsem si to promýšlela delší dobu. Na tiskové konferenci to bylo emotivní a dojemný, ale nejsem smutná,“ svěřila Super.cz.