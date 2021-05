Takhle sdílná dlouho nebyla: Angelina promluvila o milostném životě po rozchodu s Pittem

Angelina Jolie Profimedia.cz

Je to pět let, co Angelina Jolie (45) a Brad Pitt (57) ohlásili rozchod. Ani jeden z nich od té doby neměl po boku žádného oficiálního partnera. Zatímco v případě Brada se objevilo několik spekulací , ohledně milostného života Jolie je ticho po pěšině.

Herečka se věnuje herectví, režii a charitativní činnosti a na tato témata také dává rozhovory. Momentálně propaguje thriller Those Who Wish Me Dead (rež. Taylor Sheridan). Její absolutní prioritou jsou však děti Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) a dvojčata Knox a Vivienne (12).

„Mám šest velmi schopných dětí,“ řekla Jolie v rozhovoru pro magazín E!. „Samozřejmě se budím s pomyšlením, že se musím postarat, aby byly ok. Aby byly psychicky v pohodě. Ale upřímně si myslím, že v posledních letech se to obrátilo a ony se také starají, abych byla ok,“ svěřila.

V dobrém rozmaru pak odpověděla i na otázku, jak to má po milostné stránce: „Jsem už velice dlouho sama,“ přiznala, že v jejím životě zatím ještě pro muže není místo. ■