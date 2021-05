Propadák a ostuda? Influencery ze show Like House kritika netrápí. Hlavně, že jim stoupají sledující

Marie Maru Rosecká a Jan Jenísek Svěcený Super.cz

"Já ani nikdy nečekala, že budu mít někdy větší sledovanost a dostanu se mezi známější lidi," řekla Super.cz Maru, které stoupl počet sledujících díky reality show o 80 tisíc. Jejímu kolegovi Jenískovi dokonce o 100 tisíc. Toho jsme zkusili přemluvit, zda by sám soutěž mužské krásy nezkusil, s díky ale odmítl. "Třeba příští rok, až budu mít nějakou dobrou formu," není se sebou momentálně spokojený Jenísek.

Oba jsou naopak spokojení s tím, že se do influencerské vily dostali, i když diváci pořad hodnotí jako propadák a ostudu. "Takové reakce jsme zhruba čekali, snažíme se v té televizi vypadat aspoň normálně, abychom ukázali, že jsme i normální lidi, a nejen blázni z internetu," míní Jenísek.

"Podle mě ti lidi, co to odsuzujou, stejně sedí denně u televize a sledují to. A já osobně nemám ve zprávách žádné hejty a urážky. To spíš někde jinde na internetu, když hodnotí pořad, tak píší, že se jim to nelíbí, je to bizár a kravina," dodala Maru.

A jak se jim vůbec ve vile líbí? "Za mě je to v pohodě. Říkal jsem i v televizi, že naše práce je být co nejvíc mediálně známí a být v televizi nám jenom pomáhá. Sledující mi za dva týdny neskutečně rostou," doplnil Jenísek a Maru a s ním souhlasila. "To, co jsme z toho chtěli mít, tak máme, všechno vychází," uzavřela. ■