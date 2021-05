V Tváři kvůli rasové korektnosti upustili od barvení hvězd. Tenhle známý herec se toho ale nebojí

Miroslav Hrabě Foto: KVArt production

Tvůrci show Tvoje tvář má známý hlas přestali už od loňska kvůli rasové korektnosti a na základě pokynů majitele licence barvit interprety afroamerických hudebníků na tmavo. Diváci si toho všimli teprve nedávno, při vystoupení Romana Vojtka, který stejně jako Markéta Konvičková o několik řad dřív ztvárnil Arethu Franklin a její hit Think. Ačkoli měli oba stejný kostým, rozdíl byl do očí bijící.

V připravovaném muzikálu Robinson Crusoe se toho ale nebojí. A rozhodli se, že kanibal Pátek bude takový, jak ho všichni znají. Například herec Mirek Hrabě, známý z pohádky Nejkrásnější hádanka či seriálu Gympl, který roli Pátka ztvárňuje, tak bude muset být v divadle už několik hodin před představením. Maskéři s ním totiž mají plné ruce práce.

"Přiznám se, že poté, co jsem dal fotku na sociální síť, už nějaká kritika přišla. Moc jsem to nepochopil. A upřímně, nikoho z nás ani v nejmenším nenapadlo, že by se toto řešilo. Hraju kanibala Pátka, ta role je tak napsaná," řekl Super.cz Mirek Hrabě.

"Máme v souboru tanečníka černocha, tak jsem si dělal legraci, že bychom si to mohli vyměnit. Jeden háček by to ale mělo. Já moc neumím tančit a on zase není herec," dodal s úsměvem.

Divákům se muzikál poprvé představí na letní scéně 19. června na zámku v Třeboni. Premiéra v Divadle Na Maninách je naplánována na září. ■