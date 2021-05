Krainová a Maxová ukázaly fotky s maminkami: Díky těmto ženám se z nich staly úspěšné modelky

Simona Krainová s maminkou Foto: archiv

Simona Krainová (48) se pochlubila archivním černobílým snímkem s maminkou, když byla ještě dítě. „Děkuju, maminko, za krásný vzpomínky a za tvoji odvahu mě vypustit z klece ven. Miluji tě,” napsala Simona k fotce z roku 1983.

Černobílý snímek uveřejnila také Tereza Maxová (49). „Díky, že tě mám a že jsi mi dala příležitost objevovat ‚všechny krásy světa‘. Tak na zdraví všem maminkám,“ blahopřála Maxová.

Maminkou se pochlubily také Zuzana Belohorcová, Markéta Konvičková, Eva Decastelo, Klára Medková, Dominika Myslivcová nebo Monika Bagárová.

„Každá maminka by měla dostat velkou pusu a objetí. Já ji dala mým oběma rodičům, protože jsou pro mě ti nejlepší pod sluncem. Teď už jsem rodič i já a chci vám poděkovat z celého srdce, že jste mi ukázali, co je to láska, co je to rodina a že větší smysl života neexistuje,“ napsala Bagárová. ■