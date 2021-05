OBRAZEM: Drsná Anna Polívková a sexy génius Vojta Kotek. Co říkáte na tuhle dvojku?

Vojta Kotek a Anna Polívková Foto: FTV Prima

Kotek ztvárňuje profesora Filipa Koeniga, který je údajně prapravnukem Alberta Einsteina. A coby prudce inteligentní muž se stane poradcem při vyšetřování vražd, jehož parťačkou je navenek drsná vyšetřovatelka Lenka Vrabcová v podání Anny Polívkové.

„Musím říct, že jsem nesmírně nadšená z Vojty, ještě nikdy jsme se na natáčení nepotkali,“ smála se. „Díky Einsteinovi jsem se zamilovala do střílení, je to adrenalin. Filip je hodně specifický a Lenku hodně rozčiluje, protože na všechno přijde dřív než ona. Na druhou stranu je jí hodně sympatický,“ poodkryla vztah hlavních hrdinů sympatická herečka.

To Vojta Kotek svou postavu Filipa vůbec nešetří. „Filip je prudce inteligentní, až geniální člověk, který to dává velmi rád na odiv svému okolí, a zároveň to kompenzuje různými charakterovými vadami a neduhy. Ve výsledku je to docela kokot. Má nemoc, která mu omezuje čas, a kvůli tomu je hodně zrychlený. Snaží se řešit svoje výzkumy, ale do toho všeho se ještě připlete k policii. To ho zdržuje od reálné práce, ale zároveň mu to hladí ego,“ popisuje.

Kotek a Polívková si v seriálu zahrají také s Pavlem Zedníčkem (71), Evou Josefíkovou (31), Veronikou Freimanovou (65) či Markem Němcem (40). Fotky z natáčení si prohlédněte v galerii. ■