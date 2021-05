Takhle Daniela Písařovicová okouzlila Jakuba Prachaře. Z moderátorky byl úplně paf!

Jakub není zvyklý na to, že by mu v pořadu někdo konkuroval. Krásná Daniela ho překvapila. Video: FTV Prima

Moderátorka a bývalá účastnice StarDance Daniela Písařovicová (42) ohromila svými vědomostmi Jakuba Prachaře (37), který v pořadu Máme rádi Česko běžně nemívá konkurenci. Během natáčení tak padly ze strany herce poznámky o tom, že si Danielu vezme za ženu a my jsme se posléze moderátorky zeptali, co na nabídku sňatku říká.

„Já se těším, naši jedou do Prahy, svatba bude co nevidět a myslím si, že máme před sebou krásnej spokojenej život,“ zavtipkovala pro Super.cz ihned po natáčení Daniela, která přiznává, že Jakuba Prachaře zatím ani pořádně nezná.

„Viděli jsme se jednou úplně okrajově v Karlových Varech a to je celý, vůbec ho neznám. Samozřejmě znám ho jako herce, člena kapely. Je velký sympaťák, je hrozně vtipný, a to je celé, co vám zatím můžu říct,“ dodala v nedávném rozhovoru.

Úžas a nadšení, které v herci a moderátorovi vyvolala, bylo během natáčení zřejmé. „Danielo, ty jsi nádherná, a zároveň nechutně inteligentní,“ zvolal okouzlený Prachař, když moderátorka už po několikáté stiskla tlačítko se správnou odpovědí na soutěžní otázku.

„Až se jednou vezmeme, tak já si nechám klidně tvoje jméno, nevadí, Jakub Písařovic,“ začal vtipkovat Prachař, kterého pobavená moderátorka nenechala ve štychu a přistoupila na jeho hru. „Táta bude rád. Tati, slyšíš to?“ zareagovala brunetka. Přidali se i ostatní soutěžící a houslista Jaroslav Svěcený (60) se nechal slyšet, že jim na obřadu zahraje Ave Maria.

Ve videoukázce se můžete podívat, jak probíhaly námluvy. ■