Zemřel model (✝59) z nejžhavější reklamy na džíny. Sex symbol 80. let prohrál dlouhou bitvu s rakovinou

Nick Kamen Profimedia.cz

V 80. letech byl považován za jednoho z nejpřitažlivějších mužů planety, a to díky reklamě na džíny. Hvězda značky Levis Nick Kamen v úterý podlehl rakovině kostní dřeně. Zemřel ve věku 59 let.

Model, vlastním jménem Ivor Neville Kamen, zemřel ve svém londýnském domě po čtyřletém boji se zákeřnou nemocí. Rakovinu dle jeho rodiny odhalili pozdě, ale Kamen se přesto nikdy nevzdával.

„Byl to opravdový bojovník. Vydal ze sebe všechno a pořád byl v nemocnici. Bojoval statečně, byla to dlouhá bitva,“ uvedla v prohlášení pro DailyMail jeho sestra Denise.

Na Nicka zavzpomínaly na sociálních sítích i slavné osobnosti. „Je to tak smutné. Byl to nejmilejší a nejjemnější muž, jakého jsem poznal. Bude tu velmi chybět. Odpočívej v pokoji, Nicku,“ napsal na Twitteru zpěvák Boy George.

Nick se proslavil v roce 1985 reklamou na Levis, po níž údajně firmě stouply tržby o 500 %. Zaujal tehdy i Madonnu (62). Napsala pak pro něj píseň Each Time you Break my Heart, která se objevila na jeho albu.

I ona na svého oblíbence zavzpomínala. „Láme mi srdce, že jsi odešel. Byl jsi tak milý člověk a tolik sis vytrpěl. Doufám, že jsi šťastnější, ať jsi kdekoliv,“ napsala ke společným fotkám, o něž se podělila na Instagramu. ■