Jak to má se Zuzanou Bubílkovou? Jiří Krampol popsal svůj vztah k energické moderátorce

Jiří Krampol Super.cz

Poté, co měl zdravotní problémy po druhé dávce očkování proti covidu, se už Jiří Krampol (82) cítí dobře. "Nechci se rouhat, ale udělali mi kompletní vyšetření a pan doktor tvrdí, že jsem údajně zdráv. Tak je to snad pravda," řekl Super.cz.

Herec se už opět vrhl do práce. Natáčí dva pořady se Zuzanou Bubílkovou, píše s ní také knihu. A kromě toho ještě dává dohromady knihu s Karlosem Vémolou a sbírku povídek, které kdysi vytvořil spolu s Miloslavem Šimkem.

Zuzana Bubílková momentálně v jeho životě zastupuje ženský element, ale nic jiného mezi nimi není. "Znám ji čtyřicet let, jsem rád, že spolupracujeme na dobrých pořadech. Jsme spolu často, protože si hodinový pořad nevycucáte z prstu, totéž i s knihou. Musíme se na to připravit. Je to bezvadná chytrá ženská, která ví, co dělá a povídá, a má smysl pro humor," vysvětlil jejich vztah.

To, že by opět sdílel život a domácnost s jinou ženou, zatím herec vylučuje. "Nedovedu si představit, že bych si někoho nastěhoval. Hrozně mě uráželo, když se mě někdo dva měsíce poté, co Hanička odešla, ptal, jestli nemám milenku. Když jste s někým 32 let, tak je dost nepravděpodobné, že si někoho 14 dní po jeho smrti najdete," míní.

Do budoucna se ale vztahu nezříká. "Třeba mě někdo potká, anebo já někoho. Ale určitě to nebude žádná dvacítka, i když by mě určitě zvládla převést přes přechod. Jsem velký blázen, ale takový ne," ujistil nás. ■