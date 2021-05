Šlehačka, párek nebo bramboráky: Vendula z Ulice si po představení bude muset naordinovat dietu

Anežka Rusevová Super.cz

Víc než půl roku nehrála před publikem. Anežka Rusevová (34) je ráda alespoň za zkoušení na divadelních prknech, do kterého se nyní s kolegyněmi pustila. Nutno ale říct, že si na jevišti pořádně zkusí, kvůli své roli se totiž musí přejídat.

„Hraji roli Evči, což je holka z paneláku, má mámu, která je na ni docela drsná, nemá žádné sebevědomí, je docela při těle a uklidňuje se tím, že sní úplně všechno, co najde,“ svěřila se Super.cz Anežka na zkoušce v divadle Studio DVA.

„Musím říct, že posledních čtrnáct dnů se to musí zkoušet s tím, co opravdu mám jíst. Už mám přetláskaný žaludek. Je to šlehačka, párek, jogurt, chlebíčky a pak bramboráky,“ svěřila se herečka s tím, že už začíná přemýšlet o dietě. „Myslím, že teď trošku začnu jíst střídmě po tomhle zkoušení,“ dodala herečka.

Ta je ráda, že se v době pandemie může objevovat před kamerou seriálu Ulice jako Vendula. „Naštěstí díky seriálu Ulice, ve kterém hraji, práci mám, díky tomu jsem přežila, ale divadlo mi chybí,“ řekla nám herečka. ■