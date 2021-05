Hrůzné dětství zpěváka Radka Bangy: Otec alkoholik mu zabil psa, v 15 skončil jako bezdomovec

Radek Banga Super.cz

Téma domácího násilí se skloňuje téměř denně, málokdy ale s takovými podrobnostmi. Zpěvák Radek Banga (39) se rozhodl jít s kůží na trh a tím, že sepíše svůj příběh, snad i pomoci obětem, které se samy za to, to prožívaly, stydí.

"Nebylo příjemné se k těm vzpomínkám vracet. Člověk jde do detailů, které chce možná raději zapomenout. Ale považoval jsem to za důležité. Aby si lidé dovedli představit, co to obnáší. Chtěl jsem, aby si to ten čtenář se mnou prožil a viděl, jak to konkrétně vypadá, když je třeba táta alkoholik," řekl Super.cz, co ho přimělo napsat svoji autobiografii (Ne)pošli to dál.

Některé příběhy jsou opravdu hrůzné. Například to, když otec, alkoholik, malému Radkovi zabil štěně. Způsob, jakým to udělal, byl opravdu šílený. "To mě zasáhlo opravdu hodně. Ale jak v té knize píšu: Jako psychopat se nenarodíte. Ani jako alkoholik. Dnes vlastně říkám, že je mi toho táty i líto, taky to neměl jednoduché, i v jeho rodině se děly strašné věci," míní Radek.

Ten v patnácti skončil na čtyři roky jako bezdomovec, musel se protloukat sám, ale prý to bylo pořád lepší než být doma, kde zažíval téměř denně to, že otec bije i jeho matku. Skončil dokonce i v péči psychiatra, když ho dětství dostihlo psychicky a začal trpět panickými atakami. "Myslel jsem si, že umírám," svěřil v našem rozhovoru, kde prozradil, jak se z rodinného prostředí vymanil a stal se úspěšným zpěvákem.

Napsat knihu a také vydat desku Věci jinak se skladbami, které ze vzpomínek vycházejí, pro něj taky byla svým způsobem terapie. Dětství mělo vliv i na to, že sám stále odkládal stát se otcem, i když už je dávno šťastně ženatý s manželkou Veronikou. "Potřeboval jsem ještě dokončit tuhle misi. A teď už si říkám, že jsem na to připravený," má příběh přece jen šťastný konec. ■