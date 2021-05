Vdávat se původně nechtěla: Teď se potetovaná rapperka Sharlota pochlubila zásnubním prstenem. Podívejte se na něj

Rapperku Sharlotu požádal o ruku přítel Lukáš. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a archiv Š. Frantinové

Loni v létě se zpěvačka Sharlota, vlastním jménem Šarlota Frantinová (24), radovala se svojí maminkou, kterou její o 32 let mladší přítel požádal o ruku. Sama v tu dobu ještě o vdavkách neuvažovala. "Je kolem nás teď takový baby boom a všichni se berou, tak si to chceme ještě schovat a mít to víc v klidu," řekla tehdy Super.cz.