Poprvé po porodu ve společnosti: Manželka Libora Boučka se bavila na týdnu módy, moderátor hlídal

Gabriela Boučková si odskočila od mateřských povinností. Michaela Feuereislová

„Dnešní fashion show Michaela Kováčika byla první, a myslím že i jedinou, na kterou jsem se letos podívala. O to víc jsem si ji užila! Michael byl prvním návrhářem, který mi půjčil šaty a v nich vznikla má nejoblíbenější fotka s Liborem, kterou mám dodnes na tapetě mobilu. Proto jsem byla nadšena, když mě pozval a jeho tvorba je pro mě srdeční záležitostí,“ říká Česká Miss 2014. Jelikož je syn opravdu maličký, tak se od něj maminka příliš nevzdaluje. „Od Alberta jsem byla pryč dnes po třetí. Poprvé u doktora, pak v zahradnictví a ve společnosti jsem poprvé.“

V době maminčiny nepřítomnosti hlídal miminko tatínek. „Albert je nadšený. S tátou je totiž úplně jiný druh zábavy, než se mnou, a to je vítaná změna,“ říká Gábina, které jsme se ptali, jestli se jí během show podařilo uvolnit, nebo myslela na to, jak to doma probíhá. „V průběhu přehlídky jsem se plně soustředila jen na ni. Jen chvíli před začátkem jsem byla v pokušení domů napsat, abych zjistila, jak to kluci zvládají, ale neudělala jsem to. A dokonce ani oni mi nenapsali, takže vše dopadlo dobře,“ říká Gabriela Boučková. ■