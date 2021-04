Co je zač moderátorský partner excentrické krásky Kundosaki? Drsňák s tetováním popsal svoji cestu k Oktagonu

Oliver Sálus je moderátorský partner Kundosaki na Oktagonu Foto: archiv Olivera Sáluse (5x)

Jeho moderátorskou partnerku, excentrickou Kateřinu Klinderovou, která vystupuje pod jménem Kundosaki, jsme už představili. Zajímalo nás ale, co je zač fešák s image drsňáka Oliver Sálus, který po jejím boku moderuje zápasy Oktagonu MMA.

Už nevšední jméno ho zřejmě předurčilo k tomu, aby nestál v koutě a dal o sobě dostatečně vědět. Jeho příběh se začal psát ve čtrnácti letech, kdy se stal novinářem pro hokejový klub Sparta Praha. Hokej miloval odmalička a zpovídat hvězdy, které měl doma na plakátech, bylo jako za odměnu. Jak sbíral novinářské zkušenosti a léta ubíhala, dostal šanci v tehdy začínajícím projektu Seznam Zprávy. Netrvalo dlouho a přišla nabídka, na kterou dříve ani nepomyslel, příspěvky nepsat, ale natáčet, tedy být vidět.

„Odjakživa jsem se považoval za trémistu a vůbec se mi do toho nechtělo. Musel jsem přemluvit sám sebe a překonat se, ale nakonec jsem si na tuhle práci zvykl. No a pak vznikla Televize Seznam a s ní přišla i nabídka na moderování sportovního magazínu,” popsal Super.cz své začátky na obraze.

Do sportovního magazínu si zval zajímavé hosty z různých sportovních odvětví, a protože vzestup právě zažívalo MMA, povídal si třeba s Karlosem Vémolou nebo promotérem Ondřejem Novotným. Právě on mu jednoho dne zavolal s tím, že chce rozšířit moderátorský tým Oktagonu.

„Nikdy nezapomenu na 9. listopadu 2019, kdy jsem stál v O2 areně s 20 tisíci diváky a moderoval živý přenos pro statisícové publikum v televizi. Oktagon mě nepřestane bavit nikdy. Nejenže je to obrovská show, ale je v ní hodně emocí a příběhů. Vlastně krásně dokresluje i můj osobní příběh. Mezi první reportáží v Seznamu, do které se mi strašně nechtělo, a O2 arenou, kterou jsem si maximálně užil, uběhly jen tři roky. To v podstatě znamená, že i té největší trémy se dá zbavit a já jsem toho žijícím důkazem. I proto dneska předávám své zkušenosti dál a pomáhám dalším trémistům se toho pocitu zbavit,” svěřil.

Díky práci se zajímá víc i o módu a rozhodně ji nemá rád šedou. Miluje přiléhavé košile a v době absence ostatních společenských akcích se rád vrací i k oblekům, kterých si při moderování v Seznamu užil až dost. Jeho módním vzorem je zápasník Conor McGregor. „To je fakt velká studnice inspirace, ty jeho extravagantní obleky. Sleduju ho na Instagramu, podívám se na jeho oblečení při tiskových konferencích a hned jsem inspirovaný! Na jedné z nich měl třeba tmavě modrý oblek s proužky vyšitými zlatem, to bylo super,” prozradil.

A jak to má Oliver se vztahy? „Měl jsem přítelkyni pět let, pak jednoletý vztah a teď se nejspíš rozjíždí něco nového,” odpovídá vyhýbavě. Mezi ženami našel i skvělou kamarádku, která je nebezpečně sexy a zároveň z oboru.

„Kateřina Kundosaki Klinderová je vlastně moje jediná pořádná kamarádka. Máme spolu skvělý vztah, sedli jsme si hned od začátku v Oktagonu a pomáháme si. Kačka mi dodává energii a podporuje mě i v trpělivosti v tom, co vím vlastně už od začátku, a sice že naše publikum je kritické, nedá nám nic zadarmo a že pokud si chci získat jeho sympatie, je to běh na dlouhou trať. Jednou to každopádně určitě přijde,” uzavřel Oliver Sálus. ■