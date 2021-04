Dvojnásobná vítězka americké verze StarDance zaujala nejen postavou v bikinách. Na pláži důsledně nosila respirátor

Julianne Hough Profimedia.cz

Americká tanečnice Julianne Hough (32) důsledně dodržuje opatření proti šíření koronaviru. Nechtěla riskovat mastnou pokutu, a tak i na mexické pláži nasadila přes ústa respirátor, který sundala, jen když se šla koupat do moře.

V Mexiku totiž platí povinnost mít zakrytá ústa na tamějších plážích. Zpěvačka tak fotografy zaujala nejen svou postavičkou v bikinách. Zvěčněna ale byla i během koupačky, kdy využila toho, že mohla ochranu úst sundat.

Julianne Hough se proslavila také v americké verzi StarDance Dancing with the Stars, kde tančila pětkrát a dvakrát se stala vítězkou. Tancem ovšem její ambice nekončí. Zkouší to také jako zpěvačka a herečka. V ideálním případě všechny své dovednosti zkombinuje jako v televizním remaku muzikálu Pomáda, kde ztvárnila Sandy. ■