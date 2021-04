Dcera (20) Willa Smithe přiznala, že je polyamorní: Jak na informaci reagovaly její matka s babičkou?

Willow Smith Profimedia.cz

„Na polyamorii se mi líbí ta svoboda. Jste schopni vytvořit vztahy, které fungují, aniž by byly založeny na monogamii, kterou vám všichni podsouvají jako jedinou správnou věc,“ promluvila k matce a babičce Adrienne Banfield-Norris.

„Takže jsem se rozhodla, že takhle budu ke vztahům přistupovat. Dělala jsem si průzkum a většina monogamních vztahů nebo manželství skončí kvůli nevěře,“ dodala.

Zatímco její matka byla chápavá, babička už tolik pochopení neměla. „Přijde mi, že je to jenom o sexu,“ konstatovala.

Domněnku se jí ale Willow snažila vyvrátit. „V mé skupině přátel jsem jediná polyamorní a mám nejméně sexu ze všech,“ uvedla na vysvětlenou.

„Úplně to chápu, jsem v pohodě se vším, co děláš,“ podpořila dceru Pinkett Smith. Není to tak dávno, co vyšla najevo její aféra se zpěvákem Augustem Alsinou. S tím měla poměr v roce 2016, když byli s Willem odloučeni. Hvězdný pár také poprvé přiznal problémy ve vztahu, o nichž se léta spekulovalo.

Ačkoliv je Willow polyamorní, má aktuálně pouze jednoho partnera, hudebníka Tylera Cola. Přiznala také, že si nedovede představit, že by měla více partnerů než dva. Kromě toho se v minulosti také svěřila, že je bisexuální. ■