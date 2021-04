Už brzy porodí prvního potomka. Takto se těhotná Eva Josefíková loučila se Slunečnou

Eva Josefíková a Eva Holubová Foto: FTV Prima

Poslední scény se jí už nenatáčely lehce. „Přiznám se, že jsem byla trochu nervózní. Přece jenom už mám hlavu trochu jinde, tak jsem se bála, abych nezdržovala a všechno standardně zvládla. Snad se to povedlo,“ řekla herečka po odtočení několika obrazů. Toho, že se do natáčení pustila a zaskočila za Veroniku Arichtevu (34), která sama odešla na mateřskou před rokem, nelituje.

„Myslela jsem na to, že to byl příjemný skoro rok práce, jak mě na začátku pěkně přijali a jak mi s nimi bylo po celou dobu dobře. A vzápětí na to, že už se odteď můžu soustředit opravdu jenom na příchod miminka.“

S Josefíkovou se loučila Eva Holubová (62) i Maroš Kramár (62). „Kolegové byli všichni skvělí, vzali mě rychle do party, na natáčení s nimi jsem se vždycky těšila. A nezapomenu na to, že i takhle rozsáhlý projekt se dá dělat v klidu, pohodě a rodinné atmosféře,“ prozradila herečka. Díly, které Eva před odchodem na mateřskou dovolenou natočila, budou moc diváci sledovat ještě na podzim. ■