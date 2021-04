Alkohol ji v seriálu poslal na dno. V obchodě ale Lindě Rybové nechtěli víno prodat, dokud neukázala občanku

Linda Rybová hraje roli alkoholičky Blanky velmi přesvědčivě. Foto: TV Nova

Přitom jí nikdy alkohol příliš nechutnal, i když v mládí ho pila. „Byla to slavná 90. léta, já studovala konzervatoř a všechno to bylo hodně uvolněné. Jenže mně bylo vlastně jedno, jestli piju nebo ne. Takže jsem pak mnoho let nepila vůbec,“ říká herečka. „Teď si výjimečně s kamarádkami dvojku vína dám. Teda dala jsem si, když bylo možné potkat se někde v baru.“

Aby mohla čerpat inspiraci pro náročnou roli a dokonale ztvárnit opilecké scény a s tím spojené prožitky, vybrala si tři osoby, které pijí často nebo bývají specificky opilé. „Z vlastní zkušenosti znám Blančiny psychické propady. Je to velice citlivá žena a ke všem problémům hodně senzitivní. To ji strhává do vod, kde začíná být labilní. Tomu dokážu porozumět, navodit si ten pocit, pak ho znásobit a zahrát,“ přiznává Linda Rybová (45).

Také ji zaujalo téma ženského alkoholismu, to, jak je možné do toho rychle spadnout. „Pokud tím začnete řešit problémy, a stane se z toho berlička k uvolnění. Když jich pak začne být opravdu hodně, může být alkohol opravdu nebezpečný. Zvlášť pro ženy v našem věku.“

Herečka působí v Ulici tak přesvědčivě, že často slyší, jak musí být při natáčení opilá. Což jí přijde směšné. „Ráda bych viděla někoho, kdo by byl schopen odříkat 40 stran textu a být u toho namol. Já bych si nedala před představením ani deci vína.“

Mladistvě vypadající čtyřicátnici se v obchodě stalo, že jí nechtěli prodat víno, dokud se neprokáže občankou. „Měla jsem roušku a vedle mě stála moje šestnáctiletá dcera. Zřejmě měli pocit, že jsme dvě mladý holky, které se jdou opít vínem,“ vysvětluje se smíchem.

Alkoholismus její seriálové postavy těžce zasahuje celou její rodinu, nejvíc tím však trpí dospělí potomci. „Mě osobně se tyto scény, kdy člověk zklame svoje děti a vystavuje je tak příšerné situaci, dotýkaly nejvíc. To je pro mě na Blančině příběhu opravdu nejhorší,“ dodává máma dvou dcer a syna.



