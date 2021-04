Bude nejstarším tanečníkem letošního ročníku StarDance: Rozhodně nechci být za exota, tvrdí Trávníček

Pavel Trávníček Super.cz

Mezi hvězdami letošního ročníku StarDance se na tanečním parketu objeví Pavel Trávníček (70). představitel legendárního prince z pohádky Tři oříšky pro Popelku nabídku do pořadu zprvu odmítl. Až po naléhání přátel a kolegů se rozhodl, že do soutěže půjde, a to i přesto, že bude v letošní řadě nejstarší.

„Já jsem to odmítl, když mi to nabídli. Razantně jsem to odmítl. Pak mě do toho všichni zleva a zprava začali přemlouvat. Že zjistím, jak jsem na tom fyzicky. Říkal jsem, že dobře, že chodím hrát tenis, běhat, herec musí být fit, aby ty dvě hodiny ukřičel, takhle do mě šli a bušili,“ svěřil se Super.cz Pavel Trávníček.

„Byl jsem vždycky v kolektivu nejmladší a najednou jsem tady nejstarší,“ řekl se smíchem herec, který se ale tance rozhodně nebojí, doufá jen, že se mu nebudou ostatní nebo diváci posmívat. „Bude to takové škodolibé, když jsme se Sabinou dělali Doremi, když někdo dobře zpíval, tak se to bralo, ale když přišel exot, tak se všichni tak rozradostnili. Tady se tomu musím vyhnout, nechci být exot,“ svěřil se Pavel Trávníček s tím, že se na samotný tanec už velmi těší.

„Kromě účasti na plesech to člověk moc nevyužije. My jsme hodně tančili na JAMU, kde z toho byly i zkoušky. Tanec se mi líbí jako projev. Ale nelíbí se mi profesionální tanečníci, kteří mají nasazený ten odporný americký úsměv, je to strašná křeč a je to skutečné hnusné, protože to není spontánní,“ dodal Pavel Trávníček na tiskové konferenci StarDance. ■