Nejstarší sestra (42) Kim Kardashian ukázala křivky v bikinách, které skoro nejsou vidět: Tělový odstín trefila dokonale

Kourtney Kardashian Profimedia.cz

Nejstarší sestra z klanu Kardashian-Jenner fotkou zavzpomínala na často opakovaný záběr z reality show The Keeping Up with the Kardashians, kde se u oběda její sestry bavily o objednávce dalších drinků a Kylie Jenner (23) zpívala, jak se opije do němoty, a pak byl záběr na Kourtney, která vše komentovala slovy: „Nevím, co se kolem děje, já si tu jen vychutnávám svůj chleba.“ To samé napsala ke snímku v tělových bikinách.

Brunetka je nyní šťastně zadaná s bubeníkem skupiny Blink-182 Travisem Barkerem, který ji v minulém týdnu zasypal květinami k jejím 42. narozeninám. Vedle potetovaného hudebníka je Kourtney podle jejích přátel neskutečně šťastná.

To prý podle E! News těžce nese její bývalý manžel Scott Disick, který se i v poslední sérii reality show vyjádřil, že ho bolí vidět ji s jiným mužem. Sám je ovšem po rozchodu s dcerou Lionela Richieho Sofií (22) v dalším vztahu s ještě mladší herečkou modelkou Ameliou Hamlin (19). ■