Kdyby nepřišel covid, neužila by si mateřství: Nevyzní to dobře, ale pandemie mi přišla vhod, přiznává Berenika Kohoutová

Program na léto má jasný. Herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová (30) se vrátí na letní divadelní scény. A to nejen v projektech svého domovského divadla Studio DVA, ale i v novince Werich na nádvoří Musea Kampa, což je její první nové zkoušení po narození dcery. Práce měla vzhledem k pandemii méně, ale o to víc si užila mateřství.

Doma na mateřské dovolené se Berenika během pandemie nenudila. "Vlastně mi to přišlo docela vhod, i když to nevyzní dobře. Ze začátku, když to ještě nevypadalo tak tragicky, jsem si říkala, že je super, že můj kluk je díky home office s námi doma a já nejsem ve stresu, že musím někde hrát, když mi doma roste dítě. Bylo to docela fajn," řekla Super.cz.

"Ale i tak jsem práci docela měla. Jak bylo to první uvolnění od léta do podzimu, tak jsem hrála. Pak to zase zavřeli, ale byla zima a stejně se mi nic nechtělo. Ale odskakovala jsem si na různé dabingy a teď točím Tvář, takže nouzi o práci jsem neměla a nemám," doplnila.

Připustila ale, že divadlo jí trochu chybělo. "Už jsem se těšila na zkoušení, protože vidět kolegy je teď taky vzácnost, hlavně ty, se kterými nejsem zvyklá zkoušet. Musím to prostřídat s mojí hlavní scénou Studiem DVA, které má také letní scény. Ve Werichovi se alternujeme s Pavlou Beretovou, a ještě je potřeba do toho naflákat nějaké koncerty. Všichni tedy doufáme, že se všechno bude moct uskutečnit," věří herečka. ■