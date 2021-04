Známá zpěvačka (39) porodila třetí dítě: Chlapeček dostal zajímavé jméno

Christina Milian Profimedia.cz

Zpěvačka Christina Millian (39), která se jednu dobu pustila i do herectví, porodila třetí dítě. Spolu s partnerem Mattem Pokorou se jim necelý rok a půl po synovi Isaiahovi narodil další syn.

„Kenna. Vítej na světě náš malý chlapečku. Byla to tedy jízda od chvíle, kdy jsme tě počali. Děkuji Bohu za tohle požehnání a super energické dítko (po kom to asi má?), které je zdravé. Jsem tak vděčná, nyní už jsme pětičlenná rodina. Děkuji ti Matte, že jsi ten nejlepší partner/otec/přítel jakého si žena může přát. Jsi v mých očích králem,“ uvedla Christina k fotografii s nejmladším synem z porodnice.

Christina má doma kromě téměř rok a půl starého syna ještě jedenáctiletou dceru Violet z manželství s hudebníkem vystupujícím pod jménem The-Dream.

Kráska, která slavila v hudebním světě největší úspěchy s písní Dip It Low, se až téměř do porodu ráda svlékala do prádla a jejím nejoblíbenějším byly krajkové kousky z kolekce její hudební kolegyně Rihanny Savage x Fenty. Loni se už čtyři měsíce po porodu pyšnila plochým bříškem, ale hned nato znovu otěhotněla. ■