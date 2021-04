Byl závislý na lécích a pokusil se o sebevraždu: Syn Ozzyho Osbourna oslavil velké výročí

Jack Osbourne Profimedia.cz

„Není to tak, že by to bylo lehčí nebo těžší, je to jen jedna z podmínek života,“ napsal na sociální síti. „Pokud se někdo snažíte abstinovat, věřte, že je to možné, pokud jste ochotni na tom tvrdě pracovat,“ snažil se povzbudit sledující.

Syn Ozzyho Osbourna začal experimentovat s drogami a alkoholem v poměrně mladém věku, snažil se tak vypořádat s depresemi. Když jeho matce Sharon diagnostikovali rakovinu střev, jeho závislost se zhoršila a pokusil se o sebevraždu.

V roce 2003 byl přijat na dětskou psychiatrii poté, co se u něj vyvinula závislost na silných narkotikách užívaných na bolest. Léčil se mnoho let a dodnes zůstává čistý.

Osbourne, kterému diagnostikovali roztroušenou sklerózu, ovšem přiznává, že je to nekonečný boj a konstantní práce. V minulosti se také snažil pomoci sestře Kelly. By to on, kdo ji v roce 2017 odvezl do léčebny, kde po mnoha letech začala se svou závislostí bojovat.

Kelly přiznala, že před pár dny „uklouzla“ a už není čistá, ale nehodlá se vrátit ke starému životnímu stylu a je odhodlaná pokračovat v léčbě. ■