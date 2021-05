Vojtkovi během covidového období narostlo břicho! Musel začít posilovat a hýbat se

Marian Vojtko na sobě chce začít makat. Super.cz

Marian Vojtko (48) na sobě začíná makat. Rok bez práce a zavřená fitka se na něm podepsaly. Jak sám říká, je čas začít něco dělat. "Je už hezčí počasí, tak jsem oprášil činky, začínám venku rychlou chůzí. Běh ještě nedávám, na to fyzičku nemám. Po kilometru jsem zadýchaný," řekl Super.cz Vojtko.

"Přibral jsem, musím zatahovat. Možná jsem těhotný taky jako Míša Gemrotová, se kterou jsme se viděli dnes po hodně dlouhé době. Je to nezvyklý pohled. Byla to hubená hezká holka. Ale jo, sluší jí to," směje se Marian.

"Já jí vždycky z legrace říkal tlusťochu, tak teď už můžu oficiálně. Snad mi to její manžel odpustí. Ale my se s Míšou vždycky škádlívali. Máme takový svůj styl humoru," dodal Vojtko. ■