Ve StarDance bude Marek Dědík tančit po páte: Nebránil by se letos vyšší taneční partnerce?

Marek Dědík Super.cz

„Už jsem po páté tady a pořád je ten pocit stejný. Koho dostanu nevím, letos je to trochu jiným způsobem představováno a o to je to horší. Při představě, že budu čekat do června, kdo se přede mnou objeví, tak to budu muset mít silný nervy,“ svěřil se Super.cz tanečník, který je v tváří ročníku nadšený.

„Líbí se mi všechny, myslím, že je to velmi zajímavá sestava VIP osobností, pokaždé když řekli ženské jméno, tak jsem si představoval taneční příběh, který bychom mohli vytvořit a jakým způsobem bych to mohl vézt. Nechám se překvapit, nedokážu odhadnout,“ prozradil Marek Dědík s tím, že se ani nebrání tomu, kdyby byla jeho taneční partnerka vyšší.

„Nevadilo by mi to, u těch prvních jmen, co byly, tak jsou dámy trochu vyšší vzrůstem a myslím, že by to bylo v pohodě, bylo by to něco jiného, určitě by to bylo komické, ale nebráním se tomu,“ prozradil Marek, který nyní taneční lekce kvůli pandemii dávat nemůže. „Věnuji se hlavně rodině, máme s manželkou dva sny a ti nám zaberou spoustu času. Na jednu stranu jsem rád a uvidíme a doufáme, že se brzy ta situace zlepší,“ dodal tanečník. ■