Populární houslistka už měsíce posouvá svá vystoupení: Po psychické stránce nás to decimuje

Markéta Muzikářová Super.cz

Po dlouhé době se objevila ve společnosti, na online koncertu pořádaném na podporu nadačního fondu Český mozek ale houslistka Markéta Muzikářová nebyla jako umělec, ale jako divák. „Jsem tady dnes jako podpora. Přišla jsem podpořit Jardu Svěceného. Jsem ráda, že mě pozvali na koncert, abych viděla, jak to jde, když to nejde,“ řekla Super.cz Markéta.

Zatím neví, kdy bude moci se svým hudebním seskupením Inflagranti vystoupit. „Vše se ruší a bohužel to stále hrneme před sebou. Nevím, kdy se dostaneme k nástrojům a lidem,“ krčí rameny Markéta.

Muzikářová naštěstí nepatří k umělcům, pro které byla vystoupení jediným zdrojem příjmu.

„Zdroje sice trošku vyschly, ale není to tak, že bychom neměli co jíst. Dvacet let jsem učila hudbu a letos jsem začala učit na základní umělecké škole,“ řekla Muzikářová a jedním dechem dodala: „Spíš nás to decimuje po psychické stránce. Už je to moc dlouhé.“ ■