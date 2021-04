Svůj pověstný zadeček rozvlní ve StarDance už potřetí: Veronika Lálová se na novou řadu připravuje ve Španělsku

Veronika Lálová Super.cz

Fanoušci tanečnice Veroniky Lálové (29) se na ni mohou těšit v nové řadě StarDance. Vítězka soutěže, která taneční show vyhrála s hercem Zdeňkem Piškulou a s moderním pětibojařem Davidem Svobodou se dostala do finále, dorazila na tiskovou konferenci pořadu krásně opálená.

Poslední měsíce totiž tráví půvabná brunetka v zahraničí, kde se vzdělává v tanci. „Jezdím se vzdělávat. Byla jsem teď dva měsíce připravovat projekty a vzdělávat se dál v tanci. Přijela jsem v podstatě na otočku a zase odjíždím do Španělska. Rozhodla jsem se totiž doučit flamenco, je to jeden z nejtěžších tanců, které jsem zkusila, takže jsem se rozhodla, že v mekce flamenca ve Španělsku to bude krásný zážitek. Pro mě je vzdělávat se dál důležité,“ svěřila se Super.cz Lálová, která je známá jako expertka na sambu.

Tanečnice je za možnost v této době vycestovat a naučit se něco nového velmi vděčná. „Je tam krásně, odjížděla jsem v únoru a pobyt jsem si prodloužila, mohla jsem odtamtud učit a připravovat projekty do budoucna, takže jsem tam byla dva měsíce a jsem za tu příležitost a možnost vděčná, mohla jsem trošičku jít dodat dětem, které učím, energii a dál je bavit a vzdělávat,“ řekla nám Veronika. Vedle koho v letošní řadě rozvlní svůj pověstný zadeček, ještě neví.

„Přiznám se k tomu, že jsem asi před měsícem rodičům říkala, že by se mi hrozně líbil Jan Cina. A když se tady objevil, tak mě to překvapilo, nevěděla jsem, že se bude účastnit. Výběr je krásný a myslím, že letošní StarDance bude krásná, takže já budu spokojená s kýmkoliv, koho mi přiřadí,“ dodala tanečnice. ■