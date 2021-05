Sledují ji statisíce dětí: Krásná zpěvačka ale váhala, zda v tvorbě vůbec pokračovat

Karolina Gudasová Super.cz

"Dlouho jsem dokonce přemýšlela, jestli pokračovat, nebo ne. Ta doba je taková hrozně zvláštní a člověk ani neví, jestli vůbec bude možné začít koncertovat. Začít jsme měli už v lednu, ale všichni víme, že to nebylo možné. Můžeme jen doufat v léto a s kluky, se kterými spolupracujeme, jsme se dohodli, že to nevzdáme," řekla Super.cz Karolina.

"Točíme druhé cédéčko, budeme natáčet další dva klipy a asi budeme točit celé léto a budeme se připravovat na další divadelní sezónu. Možná uděláme ještě nějaký online koncert," pracuje zatím distanční formou zpěvačka.

Pokud půjde vše epidemiologicky dobře, mohl by se projekt Karol a Kvído objevit ještě v létě na letní scéně divadla Kalich pod žižkovskou věží. "To máme pořád v plánu, dokonce bychom měli být i v Brně na Špilberku. Ale člověk neví, co bude covid mínit. Snad to dobře dopadne," doufá Karolina, jejíž tvorbu si děti oblíbily a klipy mají i milionová zhlédnutí. ■